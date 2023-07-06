Неймар чуть не подрался в ночном клубе Рио-де-Жанейро

Форвард «ПСЖ» Неймар стал участником потасовки в ночном клубе Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает Marca со ссылкой на Mundo Deportivo.

По данным источника, нападающий повздорил с неизвестным мужчиной: они толкались и кричали друг на друга. В конфликт была вынуждена вмешаться служба охраны.

Отмечается, что инцидент произошел в минувшие выходные, а о причинах случившегося до сих пор неизвестно.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» продаст Неймара этим летом, а среди претендентов называются «Барселона», «Ньюкасл», «МЮ» и клубы из Саудовской Аравии.