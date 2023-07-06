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Неймар чуть не подрался в ночном клубе Рио-де-Жанейро

Конфликт пресекла служба охраны.
06 июля 2023 09:28
автор: Артур Гичунцев

Форвард «ПСЖ» Неймар стал участником потасовки в ночном клубе Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает Marca со ссылкой на Mundo Deportivo.

По данным источника, нападающий повздорил с неизвестным мужчиной: они толкались и кричали друг на друга. В конфликт была вынуждена вмешаться служба охраны.

Отмечается, что инцидент произошел в минувшие выходные, а о причинах случившегося до сих пор неизвестно.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» продаст Неймара этим летом, а среди претендентов называются «Барселона», «Ньюкасл», «МЮ» и клубы из Саудовской Аравии.

источник: «Советский спорт»
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