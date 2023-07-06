Форвард «Зенита» рассказал о своем мечте международного уровня 

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал свою дебют за сборную Колумбии в товарищеском матче против национальной команды Ирака (1:0), а также поделился своей мечтой сыграть на чемпионате мира-2026.

Отметим, что контрольная игра сборных состоялась в середине июня. Игрок питерского клуба стал автором единственного забитого мяча.

«Вы представьте: дебют — и сразу гол. Огромное счастье! На трибунах были мои близкие: мама, супруга, дочка. Поэтому получил огромное удовольствие. Безусловно, моя мечта — сыграть на чемпионате мира 2026 года, если говорить о долгосрочной перспективе. Но чуть более близкая — это Кубок Америки, который пройдет в США в следующем году», приводит слова 26-летнего колумбийца RT.

Добавим, что Кассьерра перешел в «Зенит» из «Сочи» в июле 2022 года. В прошедшем сезоне за команду Сергея Семака он провел 34 матча, отличился шестью забитыми мячами и отдал восемь результативных передач. В составе петербуржцев он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.