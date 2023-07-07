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«Ливерпуль» продвигается в переговорах с «ПСЖ» по Мбаппе

Клуб готов заплатить запрашиваемую сумму
07 июля 2023 08:52
автор: Максим Скороходов

«Ливерпуль» продвинулся в переговорах с «ПСЖ» по покупке нападающего Килиана Мбаппе.

Английский клуб сделал официальное предложение французской команде, где уведомил, что согласен заплатить требуемые 200 млн евро, сообщает Эду Агирре.

Ранее 24-летний французский футболист отказался продлевать контракт с клубом до 2025 года. Таким образом, летом 2024 года он может стать свободным агентом. Чтобы не отпускать своего лидера бесплатно, парижане постараются продать его уже этим летом.

Ряд СМИ утверждает, что форвард желает перейти в «Реал» в текущее трансферное окно. При этом сам Килиан Мбаппе заявил в интервью, что планирует отработать свой контракт с «ПСЖ» до конца.

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