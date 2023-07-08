В «Крыльях Советов» прокомментировали слухи о возможном переходе Бейла в ЦСКА

Представители «Крыльев Советов» высказались по поводу появившейся новости о том, что ЦСКА может подписать флангового защитника клуба Гленна Бейла.

Ранее стало известно, что армейцы провели переговоры по переходу 27-летнего футболиста в летнее трансферное окно.

– У Гленна действующий контракт с «Крыльями». Никаких переговоров между нашим клубом и ЦСКА о его трансфере не было. Предложений по Бейлу в «Крылья» не поступало, – приводит слова пресс-службы волжан «Чемпионат».

Напомним, что Бейл защищает цвета «Крыльев Советов» в лета 2021 года. В общей сложности нидерландский игрок отыграл за клуб 61 матч во всех турнирах, отличившись тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее соглашение футболиста с командой рассчитано до конца сезона-2024/25.