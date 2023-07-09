Ловчев высказался об уровне легионеров в РПЛ: я понимаю все сложности нынешнего периода

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев раскритиковал уровень легионеров в клубах РПЛ.

«У меня впечатление, что в нынешней ситуации, когда лимит расширен, лигу просто засорили иностранцами довольно среднего уровня, часть которых еще и сидит на лавке. Может, стоить сделать какой-то качественный критерий - по уровню сборной, по количеству проведенных за нее матчей?

Я понимаю все сложности нынешнего периода, но это не повод засорять лигу второсортными иностранцами», - написал ветеран в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее ФИФА продлила срок действия введенного ей в 2022 году правила о том, что любой иностранный футболист может приостановить свой контракт с клубом РПЛ и уехать в бесплатную аренду в зарубежную команду.