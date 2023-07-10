«Спартак» оформил первый прямой трансфер из ЦСКА за последние 29 лет 

В понедельник, 10 июля состоялся переход полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

Таким образом, прямая сделка по трансферу 26-летнего футболиста из стана армейцев стала первой для «Спартака» за последние 29 лет.

Напомним, что ранее подобный трансфер был совершен в 1994 году. Тогда российский нападающий Валерий Масалитин покинул ЦСКА и присоединился к «Спартаку».

Добавим, что в сезоне-2022/2023 ЦСКА занял второе место в турнирной таблице РПЛ и стал обладателем Кубка страны. «Спартак» завершил сезона на третьей строчке в чемпионате России.