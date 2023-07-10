«Галатасарай» поспорит со «Спартаком» за подписание защитника «Тоттенхэма»

Защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес может продолжить карьеру в Турции. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, «Галатасарай» предложил за колумбийского форварда сумму в размере девяти миллионов евро. Сообщается, что лондонский клуб готов расстаться с футболистом в летнее трансферное окно.

Ранее появилась информация, что на 27-летнего игрока претендует ряд клубов, включая московский «Спартак», который уже вступил в переговоры по трансферу защитника.

Добавим, Санчес присоединился к «Тоттенхэму» в августе 2017 года. В сезоне-2022/2023 в составе «шпор» он принял участие в 24 матчах и не отличился результативными действиями. Его контракт с лилово-белыми рассчитан до конца июня 2024 года.