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Франко Камоцци оценил трансфер Медины из ЦСКА в «Спакртак»

О переходе стало известно 10 июля.
10 июля 2023 23:20
автор: Александр Кожевников

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал трансфер Хесуса Медины из ЦСКА.

«Переход Хесуса Медины в «Спартак» — это отличный переход на бумаге. Но посмотрим, что будет на поле. Стоит ли Медина 6 миллионов евро? Думаю, что сейчас такая цена на него обоснована», - приводит слова Камоцци «Спорт-Экспресс».

Напомним, красно-белые объявили о переходе парагвайского хавбека сегодня, 10 июля.

Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года. В прошедшем сезоне за команду Владимира Федотова он принял участие в 33 матчах, в которых отличился 11 забитыми мячами и отдал восемь результативных передач. Также на его счету девять матчей и один ассист за сборную Парагвая.

источник: «Спорт-Экспресс»
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