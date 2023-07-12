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«Зенит» готов отдать Вендела в аренду

Трансферная сага продолжается.
12 июля 2023 10:20
автор: Артур Гичунцев

Полузащитник «Зенита» Вендел не хочет возвращаться в Россию. Игрок тренируется в Бразилии и ждет, когда поступит подходящее предложение.

Как сообщил журналист Хулио Мигель Нето, питерцы готовы отпустить хавбека в аренду без права выкупа, хотя, ранее сообщалось, что «Зенит» установил ценник на футболиста в размере 15 млн евро.

Напомним, 25-летний Вендел выступает за российский гранд с октября 2022 года. В прошедшем сезоне РПЛ он провел 25 матчей, забил 8 голов и отдал 3 ассиста.

источник: «Советский спорт»
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