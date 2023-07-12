Далер Кузяев стал игроком французского «Гавра» (фото)

Российский полузащитник Далер Кузяев, покинувший «Зенит» на правах свободного агента, определился с новой командой.

Сегодня, 12 июля, футболист подписал контракт с французским «Гавром». Как сообщает клубная пресс-служба, договор рассчитан лета 2025 года. Зарплата хавбека не уточняется.

ФК "Гавр"

Кузяеву 30 лет. За «Зенит» он выступал с июля 2017 года. На счету футболиста 183 матча, 23 гола и 29 голевых передач. Также на счету игрока 46 матчей и 2 гола за сборную России.

Что касается «Гавра», то в прошлом сезоне команда выступала во втором дивизионе и обеспечила себе участие в Лиге 1.