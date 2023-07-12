ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Далер Кузяев стал игроком французского «Гавра» (фото)

Футболист решил отказаться от выгодного предложения из Турции.
Далер Кузяев стал игроком французского «Гавра» (фото)
12 июля 2023 10:44
автор: Артур Гичунцев
автор фото: ФК "Гавр"

Российский полузащитник Далер Кузяев, покинувший «Зенит» на правах свободного агента, определился с новой командой.

Сегодня, 12 июля, футболист подписал контракт с французским «Гавром». Как сообщает клубная пресс-служба, договор рассчитан лета 2025 года. Зарплата хавбека не уточняется.

ФК "Гавр"

Кузяеву 30 лет. За «Зенит» он выступал с июля 2017 года. На счету футболиста 183 матча, 23 гола и 29 голевых передач. Также на счету игрока 46 матчей и 2 гола за сборную России.

Что касается «Гавра», то в прошлом сезоне команда выступала во втором дивизионе и обеспечила себе участие в Лиге 1.

источник: «Советский спорт»
Далер Кузяев попрощался с «Зенитом» после перехода в «Гавр»
В составе «Зенита» он стал пятикратным чемпионом России.
12.07.2023 11:01
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Спортивный директор «Спартака» прокомментировал подписание контракта с Тео Бонгонда
Пол Эшуорт – о новичке красно-белых.
12.07.2023 10:25
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Зенит» готов отдать Вендела в аренду
Трансферная сага продолжается.
12.07.2023 10:20
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Спартак» объявил о подписании контракта с форвардом «Кадиса» Бонгонда
«Спартак» объявил о подписании контракта с форвардом «Кадиса» Бонгонда
Сумма трансфера не раскрывается.
12.07.2023 10:13
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Месси — о переходе в «Интер Майами»: семья довольна данным решением
Семикратный обладатель «Золотого мяча» — о переезде в США.
12.07.2023 09:43
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Ян Зоммер близок к переходу в миланский «Интер»
Голкипер «Баварии» сменит клубную прописку.
12.07.2023 09:15
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Малком: благодаря моему паспорту «Зенит» может взять ещё одного бразильца
Малком: благодаря моему паспорту «Зенит» может взять ещё одного бразильца
Бразилец — о получении российского гражданства.
12.07.2023 08:37
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Бавария» сделала «Тоттенхэму» новое рекордное предложение по Кейну
«Бавария» сделала «Тоттенхэму» новое рекордное предложение по Кейну
Немецкий клуб не оставляет попыток заполучить звездного форварда в свои ряды.
12.07.2023 08:25
Футбол
автор: Александр Шульгин
Масалитин о переходе Медины из ЦСКА в «Спартак»: человек без имени, без племени
Масалитин о переходе Медины из ЦСКА в «Спартак»: человек без имени, без племени
Ветеран жестко раскритиковал футболиста за переход в стан красно-белых.
12.07.2023 07:44
Футбол
автор: Александр Шульгин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.