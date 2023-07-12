Гендиректор «Зенита» – о переходе Кузяева в «Гавр»: вся игра будет строиться вокруг Далера

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на переезд Далера Кузяева в чемпионат Франции.

Ранее стало известно, что полузащитник, не ставший продлевать договор с питерским клубом, стал игроком «Гавра».

«Мы желаем Далеру удачи и успехов! «Гавр» – старейший клуб Франции, они вернулись в первый дивизион. Команда молодая, там нет суперигроков. Вокруг Далера будет строиться игра в середине поля», – цитирует функционера Sport24.ru.

Кузяеву 30 лет. За «Зенит» он выступал с июля 2017 года. На счету футболиста 183 матча, 23 гола и 29 голевых передач. Также на счету игрока 46 матчей и 2 гола за сборную России.

Что касается «Гавра», то в прошлом сезоне команда выступала во втором дивизионе и обеспечила себе участие в Лиге 1.