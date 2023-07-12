Эксклюзив: «Динамо» предложили подписать чемпиона Италии Наингголана

Представители чемпиона Италии в составе «Интера» Раджи Наингголана предложили московскому «Динамо» подписать футболиста, об этом сообщают источники «Советского спорта».

Сам бельгиец не против переезда в Россию. Ранее появились сообщения, что игрока также предлагали «Спартаку».

35-летний полузащитник летом покинул итальянский «СПАЛ» и сейчас находится в статусе свободного агента. Ранее он выступал за бельгийский «Антверпен», итальянские «Интер», «Кальяри», «Рому» и «Пьяченцу». В составе «черно-синих» Наинголан стал чемпионом страны в сезоне 2020/21.

В прошедшем сезоне бельгиец провел 10 матчей, в которых сумел забить один гол и отдать одну голевую передачу.