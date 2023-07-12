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«Зенит» вынудил Вендела вернуться в Россию

Впрочем, бразилец по-прежнему хочет покинуть команду.
12 июля 2023 21:26
автор: Артур Гичунцев

«Зенит» оказал давление на Вендела и вынудил полузащитника вернуться в Россию. Об этом сообщил журналист Жулио Мигел Нето.

По его данным, этот фактор не повлиял на футболиста. Бразилец по-прежнему намерен покинуть команду: он готов уйти даже на правах аренды без опции обязательного выкупа.

Ранее сообщалось, что питерцы хотят получить за хавбека 15 млн евро. Также они открыты к переговорам по арендному соглашению.

Напомним, 25-летний Вендел выступает за российский гранд с октября 2022 года. В прошедшем сезоне РПЛ он провел 25 матчей, забил 8 голов и отдал 3 ассиста.

источник: «Советский спорт»
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