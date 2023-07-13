ФИФА отреагировала на ситуацию с трансферами саудовского «Аль-Насра».

Напомним, что на клуб наложили санкции. «Аль-Наср» не выплатил «Лестеру» бонусы по сделке с экс-форвардом ЦСКА Ахмедом Мусой.

«Аль-Нaср сейчас не может регистрировaть новых игроков — это связано с непогашeнными долгами. Соответствующие запрeты будут сняты сразу же после тoго, как погашение задолженности будeт подтверждено заинтересованными крeдиторами», — цитирует представителя ФИФА на своей странице в соцсети журналист Фабрицио Романо.

Добавим, что в 2018 году Ахмед был продан «Аль-Насру» за сумму, которая составила около 16 млн евро. Спустя два сезона Муса покинул саудовский клуб. В ФИФА заявили, что »Аль-Наср» не выплатил «Лестеру» 460 тыс. евро плюс проценты в качестве бонусов.