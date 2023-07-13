Уткин высмеял Быстрова после слов о трансфере Кузяева в «Гавр»

Блогер и журналист Василий Уткин отреагировал на критику Владимира Быстрова в адрес полузащитника Далера Кузяева.

Ранее экс-футболист «Спартака» и «Зенита» заявил, что 30-летний Кузяев допустил ошибку, согласившись на переход в «Гавр». По его словам, переезжать в Европу следует в более раннем возрасте.

«Вот, еще один эксперт по переездам в Европу. Володька…

Быстров, надо признать, сам два раза переезжал в Европу. В пятом году из Петербурга в Москву, в девятом обратно.

Его советы, конечно, крайне ценны», – написал Уткин в соцсети.

Напомним, Кузяев отказался продлевать контракт тс «Зенитом» и перешел в «Гавр» на правах свободного агента. Его договор рассчитан до лета 2025-го.