Петржела считает, что у ЦСКА нет шансов в матче против «Зенита» за Суперкубок России

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела назвал фаворита в матче за Суперкубок России.

Напомним, что 15 июля в Казани за трофей поведут борьбу клуб из Санкт-Петербурга и ЦСКА.

«Я уверен, что «Зенит» — явный фаворит в матче за Суперкубок с ЦСКА. У армейцев совсем нет шансов на победу. Питерцы уже на протяжении пяти лет выигрывают чемпионат России. Это сильнейшая команда в РПЛ с запасом! У них нет никаких конкурентов на данный момент», — приводит «Чемпионат» слова Петржелы.

Добавим, что ЦСКА и «Зенит» по семь раз выигрывали Суперкубок России.