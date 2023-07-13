Защитник «Лейпцига» Анхелиньо перешел в «Галатасарай» на правах аренды

«Галатасарай» объявил об аренде флангового защитника «Лейпцига» Анхелиньо. Об этом сообщает пресс-служба «львов».

Как утверждает источник, 26-летний футболист сезон-2023/2024 проведет в составе турецкой команды. Сообщается, что стамбульский клуб имеет возможность выкупить испанского игрока летом следующего года.

Добавим, что в минувшем сезоне Анхелиньо был арендован «Хоффенхаймом». В составе сине-белых он сыграл 35 матчей, в которых отличился одним забитым мячом и отдал 12 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 12 миллионов евро. Его контракт с «Лейпцигом» действует до конца июня 2025 года.