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Защитник «Лейпцига» Анхелиньо перешел в «Галатасарай» на правах аренды

Испанец принадлежит немецкому клубу с 2021 года. 
13 июля 2023 21:49
автор: Глеб Шевяков

«Галатасарай» объявил об аренде флангового защитника «Лейпцига» Анхелиньо. Об этом сообщает пресс-служба «львов».

Как утверждает источник, 26-летний футболист сезон-2023/2024 проведет в составе турецкой команды. Сообщается, что стамбульский клуб имеет возможность выкупить испанского игрока летом следующего года.

Добавим, что в минувшем сезоне Анхелиньо был арендован «Хоффенхаймом». В составе сине-белых он сыграл 35 матчей, в которых отличился одним забитым мячом и отдал 12 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 12 миллионов евро. Его контракт с «Лейпцигом» действует до конца июня 2025 года.

источник: ФК «Галатасарай»
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