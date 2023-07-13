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Сёмин назвал причину, по которой ЦСКА продал Хесуса Медину в «Спартак»

Парагвайский хавбек стал игроком красно-белых в понедельник, 10 июля.
13 июля 2023 22:52
автор: Глеб Шевяков

Бывший главный тренер «Локомотива», киевского «Динамо» и «Ростова» Юрий Сёмин предположил, почему состоялся трансфер полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«Медина просто не подходил ЦСКА. У каждого тренера есть какие-то задумки, решения. Поэтому они его легко отпустили в «Спартак». Нужны ли усиления ЦСКА? Наверное, ЦСКА нужен нападающий. Вот «Спартак» взял игрока из «Кадиса». По-моему, это очень сильный нападающий», — приводит слова Семина Metaratings.ru.

Добавим, что о переходе Медины из ЦСКА в «Спартак» стало известно в понедельник, 10 июля. Согласно информации СМИ, сумма сделки составила около семи с половиной миллионов евро.

В прошедшем сезоне 26-летний футболист сыграл в составе армейцев 33 матча, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач.

источник: Metaratings.ru
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