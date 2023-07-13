Корнеев считает, что «Зениту» стоит продать Малкома за 50 млн евро

Экс-тренер сборной России Игорь Корнеев заявил, что «Зениту» стоит подумать над продажей Малкома, если поступит предложение в 50 млн евро.

В Бразилии ходят слухи, что такие деньги могут заплатить за лучшего игрока РПЛ-2022/23 клуб из Саудовской Аравии.

«Считаю, что за такие деньги точно надо отпускать Малкома, если аравийская сторона даст подтверждение! Захочет ли Малком рассматривать этот вариант — никто не знает. Но другого варианта, чтобы заработать в разы больше денег, чем по нынешнему его контракту, у бразильца вряд ли будет!» - приводит «Спорт-Экспресс» слова Корнеева.

Малком перешел «Зенит» летом 2019 года из испанской «Барселоны», а летом 2022 года подписал новый долгосрочный контракт с петербургским клубом.

В прошедшем сезоне Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ: на его счету 23 гола в 27 матчах. Кроме того, нападающий отдал девять результативных передач.

Ранее в «Зените» сообщали, что не получали предложений по бразильцу.