Экс-футболист ЦСКА Бекао перешел в «Фенербахче» за 10 млн евро

Защитник «Удинезе» Родриго Бекао продолжит карьеру в чемпионате Турции. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, бразильский футболист стал игроком «Фенербахче», а его переход обошелся турецкому гранду в 10 млн евро.

Ранее сообщалось, что 27-летний Бекао отказался продлевать контракт с «Удинезе». В прошедшем сезоне Серии А он провел 28 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Также на его счету 11 желтых карточек и одно удаление.

К слову, бразилец известен в России по игре за ЦСКА: в составе армейцев защитник отыграл 36 матчей.