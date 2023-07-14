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Экс-футболист ЦСКА Бекао перешел в «Фенербахче» за 10 млн евро

Бразилец решил покинуть Серию А.
14 июля 2023 08:16
автор: Артур Гичунцев

Защитник «Удинезе» Родриго Бекао продолжит карьеру в чемпионате Турции. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, бразильский футболист стал игроком «Фенербахче», а его переход обошелся турецкому гранду в 10 млн евро.

Ранее сообщалось, что 27-летний Бекао отказался продлевать контракт с «Удинезе». В прошедшем сезоне Серии А он провел 28 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Также на его счету 11 желтых карточек и одно удаление.

К слову, бразилец известен в России по игре за ЦСКА: в составе армейцев защитник отыграл 36 матчей.

источник: «Советский спорт»
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