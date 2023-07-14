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«Зенит» сообщил руководству «Фламенго», что Клаудиньо не продается

Питерцы возлагают большие надежды на 26-летнего полузащитника.
«Зенит» сообщил руководству «Фламенго», что Клаудиньо не продается
14 июля 2023 09:26
автор: Артур Гичунцев
автор фото: РИА Новости

Хавбек «Зенита» Клаудиньо останется в команде несмотря на серьезный интерес со стороны «Фламенго».

Как сообщает O Dia, питерцы сообщили руководству бразильского гранда, что игрок не продается.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» согласовал контракт с футболистом и предложил за него 15 млн евро. Клуб хотел «разбить» эту сумму на 5 лет и перечислять «Зениту» по 1,5 млн евро.

26-летний Клаудиньо выступает за сине-бело-голубых с августа 2021 года. В прошедшем сезоне РПЛ он забил 5 голов и отдал 12 голевых передач.

источник: «Советский спорт»
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