«Зенит» сообщил руководству «Фламенго», что Клаудиньо не продается

Хавбек «Зенита» Клаудиньо останется в команде несмотря на серьезный интерес со стороны «Фламенго».

Как сообщает O Dia, питерцы сообщили руководству бразильского гранда, что игрок не продается.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» согласовал контракт с футболистом и предложил за него 15 млн евро. Клуб хотел «разбить» эту сумму на 5 лет и перечислять «Зениту» по 1,5 млн евро.

26-летний Клаудиньо выступает за сине-бело-голубых с августа 2021 года. В прошедшем сезоне РПЛ он забил 5 голов и отдал 12 голевых передач.