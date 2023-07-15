Глава MLS считает, что переход Месси может подтолкнуть вперед весь спорт Северной Америки

Руководитель MLS Дон Гарбер поделился мнением о переходе аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Я безумно счастливы, что величайший игрок мира выбрал именно «Интер Майами» и нашу лигу. Это решение может подтолкнуть вперед весь спорт Северной Америки. Мы не сомневаемся, что Лионель покажет, что MLS может быть приоритетной лигой даже для лучших в мире», - приводит слова Гарбера пресс-служба команды.

К слову, 36-летний футболист будет получать до 60 миллионов долларов в год в «Интер Майами». Он может дебютировать в составе новой команды 21 июля - в матче с мексиканским «Крус Асуль».