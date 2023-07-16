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«ПСЖ» может перехватить Гарри Кейна у «Баварии»

Капитан «Тоттенхэма» рассматривается на замену Килиану Мбаппе.
16 июля 2023 12:22
автор: Артур Гичунцев

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн может перебраться в «ПСЖ». Об этом пишет авторитетное издание The Telegraph.

По данным источника, парижане обозначили нападающего как главную цель на летнее трансферное окно. Руководство не смущает тот факт, что футболиста хочет подписать «Бавария», а сам игрок уже дал согласие на переезд в Бундеслигу.

Отмечается, что «ПСЖ» рассматривает Кейна на замену Килиану Мбаппе, который, как пишут СМИ, договорился о переходе в «Реал».

Кейн является капитаном «Тоттенхэма». В прошедшем сезоне АПЛ форвард провел 38 матчей, забил 30 голов и отдал 3 голевых паса.

источник: «Советский спорт»
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