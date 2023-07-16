Бубнов проанализировал игру ЦСКА в матче с «Зенитом»: план Федотова сработал на сто процентов

Экс-футболист «Спартака» Александр Бубнов разобрал игру ЦСКА в матче за Суперкубок России против «Зенита» (0:0, 4:5 в серии пенальти).

По словам эксперта, главный тренер армейцев Владимир Федотов подобрал нужную тактику, однако, москвичи не смогли одержать победу из-за слабой реализации.

«План Федотова сработал на все сто процентов. ЦСКА переиграл «Зенит», только не смог реализовать свои моменты. А вот у петербуржцев их вообще не было. Владели мячом, но ничего острого создать не могли. Если не взвинчивать темп, то такую массированную оборону никогда не вскроешь. Разумеется, сказались потери Вендела и Кузяева. Раньше средняя линия «Зенита» была его движущей силой, а сейчас она стала несколько экспериментальной.

Никакого преимущества «Зенит» не имел, ЦСКА был просто лучше. Если бы армейцы победили, это было бы закономерно. Но серия пенальти – это всегда отдельная история», – добавил Бубнов в беседе с порталом Sportbox.ru.