ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Малком выбрал сильнейшего между «Спартаком» и ЦСКА

Полузащитник не считает армейцев главным конкурентом «Зенита» в борьбе за титул.
16 июля 2023 14:33
автор: Артур Гичунцев

ЦСКА не является главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство. Об этом заявил полузащитник питерцев Малком.

По словам бразильца, «Спартак» и «Ростов» ни в чём не уступают армейцам. Напротив, они показывают более привлекательный футбол и имеют больше шансов на титул.

«ЦСКА много играет на вторых мячах. Смотрел их последние игры – выбивают мяч и стараются за него зацепиться, поэтому не могу сказать, что это наши главные конкуренты. «Спартак» и «Ростов» здорово строят игру, для меня они лучше», – сказал Малком в интервью ТАСС.

В прошедшем сезоне РПЛ «Зенит» досрочно стал чемпионом, а ЦСКА занял 2-е место. «Спартак» же финишировал на 3-й строчке, опередив «Ростов» на одно очко.

источник: ТАСС
Четыре украинских игрока «Севастополя» не смогли получить российские футбольные паспорта
Футболистам пришлось покинуть команду.
16.07.2023 15:17
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Рубин» согласовал трансфер пятикратного чемпиона Словакии
В прошлом сезоне он забил 24 гола в 55 матчах.
16.07.2023 14:56
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Хави Симонс перешёл в «ПСЖ» из ПСВ
Сумма сделки составит 6 млн евро.
16.07.2023 14:27
Футбол
автор: Степан Шереметьев
В Сербии раскрыли детали переговоров между «Спартаком» и Эраковичем
Красно-белые хотят пригласить игрока этим летом.
16.07.2023 14:07
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Хавбек «Арсенала» Партей близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
16.07.2023 14:03
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Тошич считает, что ЦСКА навяжет «Зениту» борьбу за чемпионство
В прошлом сезоне армейцы финишировали на втором месте в РПЛ.
16.07.2023 13:16
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Малком рассказал, перешёл бы в «Спартак» на зарплату в 20 млн евро
Малком рассказал, перешёл бы в «Спартак» на зарплату в 20 млн евро
В «Зените» футболист получает 3,5 миллиона евро за сезон.
16.07.2023 12:57
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Бубнов проанализировал игру ЦСКА в матче с «Зенитом»: план Федотова сработал на сто процентов
Эксперт рассказал, что помешало армейцам одержать победу.
16.07.2023 12:55
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«У Андрея немного запотели очки». Набабкин ответил на критику Аршавина
«У Андрея немного запотели очки». Набабкин ответил на критику Аршавина
Экс-футболист считает, что Набабкин играет хуже, чем Игорь Дивеев.
16.07.2023 12:37
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.