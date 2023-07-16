Малком выбрал сильнейшего между «Спартаком» и ЦСКА

ЦСКА не является главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство. Об этом заявил полузащитник питерцев Малком.

По словам бразильца, «Спартак» и «Ростов» ни в чём не уступают армейцам. Напротив, они показывают более привлекательный футбол и имеют больше шансов на титул.

«ЦСКА много играет на вторых мячах. Смотрел их последние игры – выбивают мяч и стараются за него зацепиться, поэтому не могу сказать, что это наши главные конкуренты. «Спартак» и «Ростов» здорово строят игру, для меня они лучше», – сказал Малком в интервью ТАСС.

В прошедшем сезоне РПЛ «Зенит» досрочно стал чемпионом, а ЦСКА занял 2-е место. «Спартак» же финишировал на 3-й строчке, опередив «Ростов» на одно очко.