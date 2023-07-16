«Рубин» объявил о трансфере Угочукву Иву из «Урарту»

Хавбек «Урарту» Угочукву Иву перешел в «Рубин». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Сегодня, 16 июля, 23-летний футболист заключил трудовое соглашение до конца сезона-2025/2026. Сумма сделки не разглашается.

В минувшем сезоне Иву провел за «Урарту» 35 матчей, в которых отличился одним забитым мячом и отдал три результативные передачи.

В марте 2023 года игрок дебютировал за сборную Армении и с тех пор принял участие в четырех играх национальной команды, записав на свой счет один ассист. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 450 тысяч евро.