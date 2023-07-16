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Сутормин прокомментировал информацию об интересе ЦСКА и «Рубина»

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов продать игрока за 5 млн долларов.
16 июля 2023 18:04
автор: Артур Гичунцев

Хавбек «Зенита» Алексей Сутормин ответил на вопрос о возможном уходе из команды.

Ранее сообщалось, что футболист интересен московскому ЦСКА и казанскому «Рубину».

«Конкретики пока нет, но посмотрим. Я думаю, что совсем скоро все всё узнают (улыбается)», – сказал Сутормин, отметим, что эту тему лучше обсуждать с руководством «Зенита».

«Лично ко мне никто не обращался», – добавил футболист в беседе с порталом «Спорт день за днём».

29-летний Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне РПЛ он провёл 14 матчей и не отметился голевыми действиями на поле. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2025 года.

источник: «Спорт день за днем»
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