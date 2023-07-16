Дубль Килина принес «Акрону» победу над «КАМАЗом» в 1-м туре Первой лиги

Футболисты «Акрона» дома одержали победу над «КАМАЗом» в матче 1-го тура Первой лиги.
Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу тольяттинской команды.
В составе победителей оба гола забил защитник Антон Килин (36-я, 45+1-я минуты).
Таким образом, «Акрон» набирает первые три очка на старте розыгрыша Первой лиги, а «КАМАЗ» не набирает очков в 1-м туре чемпионата.
Первая лига
1-й тур
«Акрон» (Тольятти) – «КАМАЗ» (Набережные Челны) – 2:0 (2:0)
Голы: Килин, 36, 45+1.
источник: «Советский спорт»