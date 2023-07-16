Бускетс стал одноклубником Месси в «Интер Майами»

«Интер Майами» подписал контракт с полузащитником Серхио Бускетсом.

Как сообщает пресс-служба американского клуба, соглашение с 35-летним футболистом заключено до конца сезона MLS 2025 года. Экс-игрок «Барселоны» перешел в «Интер Майами» в качестве свободного агента.

Отметим, что ранее клуб из США официально объявил о переходе Лионеля Месси. Аргентинец вместе с Бускетсом выступал за «Барселону».

В минувшем сезоне Серхио провёл 42 матча, в которых отметился четырьмя голевыми передачами.