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Бускетс стал одноклубником Месси в «Интер Майами»

Стоимость хавбека оценивается в 5 миллионов евро.
Бускетс стал одноклубником Месси в «Интер Майами»
16 июля 2023 23:10
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

«Интер Майами» подписал контракт с полузащитником Серхио Бускетсом.

Как сообщает пресс-служба американского клуба, соглашение с 35-летним футболистом заключено до конца сезона MLS 2025 года. Экс-игрок «Барселоны» перешел в «Интер Майами» в качестве свободного агента.

Отметим, что ранее клуб из США официально объявил о переходе Лионеля Месси. Аргентинец вместе с Бускетсом выступал за «Барселону».

В минувшем сезоне Серхио провёл 42 матча, в которых отметился четырьмя голевыми передачами.

источник: ФК «Интер Майами»
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