«Зенит» отказался продавать Вендела в «Палмейрас»

Полузащитник «Зенита» Вендел мог стать игроком «Палмейрас». Об этом сообщает Torcedores со ссылкой на YouTube-канал журналиста Пауло Массини.

По данным источника, бразильский клуб предлагал за игрока 10 млн евро, но получил отказ. Впрочем, клубы продолжают переговоры и не исключено, что сделка состоится, так как игрок не хочет возвращаться в Россию.

Напомним, 25-летний хавбек выступает за «Зенит» с октября 2022 года. В прошедшем сезоне РПЛ он провел 25 матчей, забил 8 голов и отдал 3 ассиста.