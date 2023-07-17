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«Зенит» отказался продавать Вендела в «Палмейрас»

Переговоры продолжаются.
17 июля 2023 20:43
автор: Артур Гичунцев

Полузащитник «Зенита» Вендел мог стать игроком «Палмейрас». Об этом сообщает Torcedores со ссылкой на YouTube-канал журналиста Пауло Массини.

По данным источника, бразильский клуб предлагал за игрока 10 млн евро, но получил отказ. Впрочем, клубы продолжают переговоры и не исключено, что сделка состоится, так как игрок не хочет возвращаться в Россию.

Напомним, 25-летний хавбек выступает за «Зенит» с октября 2022 года. В прошедшем сезоне РПЛ он провел 25 матчей, забил 8 голов и отдал 3 ассиста.

источник: «Советский спорт»
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