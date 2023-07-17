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Секо Фофана в шаге от перехода в клуб Саудовской Аравии

В настоящее время ивуариец выступает в чемпионате Франции.
17 июля 2023 23:17
автор: Глеб Шевяков

«Аль-Наср» в ближайшее время подпишет полузащитника «Ланса» Секо Фофана. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, саудовский клуб заплатит за 28-летнего футболиста 25-30 миллионов евро. Сообщается, что хавбек в данный момент проходит медицинское обследование для перехода в команду, за которую выступает нападающий Криштиану Роналду.

Добавим, Фофана играет за «Ланс» с лета 2020 года. В прошедшем сезоне за кроваво-золотых он сыграл 39 матчей, в которых отличился девятью забитыми мячами и отдал шесть результативных передач. Ранее в карьере он выступал за «Фулхэм», «Бастию» и «Удинезе». Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 32 миллиона евро.

источник: «Советский спорт»
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