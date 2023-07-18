В «Спартаке» оценили вероятность санкций за файер-шоу фанатов в матче с «Нефтчи»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отреагировал на поведение болельщиков красно-белых во время товарищеского матча с «Нефтчи» (2:0).

«Я думаю, что файеры жгли зря, можно было удержаться, и атмосфера при этом все равно была крутой. Надеюсь, что дальше все будет нормально. Мы в контакте со всеми службами, будем следить за происходящим», - приводит слова руководителя Sport24.

Напомним, что во втором тайме встреча была приостановлен из-за дыма. Фанаты красно-белых файер-шоу прямо на трибуне. Судейская бригада приняла решение дождаться, пока дым рассеется.