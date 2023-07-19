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Круговой признался, что ему тяжело конкурировать с Дугласом Сантосом

Россиянин подчеркнул, что бразильский футболист пребывает в отличной форме.
19 июля 2023 10:18
автор: Артур Гичунцев

Защитник «Зенита» Даниил Круговой не стал скрывать, что ему сложно выиграть конкуренцию у бразильца Дугласа Сантоса.

«Он ни разу за всё это время не выбывал из строя. Только в позапрошлом году в какой-то момент у него что-то было с ногой, но я тогда заболел коронавирусом, слева выходил Караваев. Не повезло мне. При этом всё равно ищу плюсы, стараюсь смотреть на действия Дугласа в тренировочном процессе, в игре. Пытаюсь что-то взять у него», – рассказал Круговой в интервью «Российской газете».

В прошлом сезоне РПЛ Дуглас Сантос провёл 28 матчей, забил 3 гола и отдал 2 ассиста. У Кругового – 19 матчей и одна жёлтая карточка.

источник: «Российская газета»
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