Экс-игрок «Спартака»: не жалею о смене российского гражданства. Я играю против больших клубов

Полузащитник «Нефтчи» Эмин Махмудов признался, что на жалеет о смене спортивного гражданства.

Напомним, в 2016 году футболист отказался от паспорта РФ и получил гражданство Азербайджана.

«Не было момента, когда я пожалел бы о смене гражданства. Я играю за сборную, играю против больших клубов. Меня все устраивает», – сказал игрок порталу Sport24.ru.

Махмудов является воспитанником «Сатурна». В России он также играл за «Спартак», «Томь», «Крылья Советов» и «Мордовию».

За «Нефтчи» хавбек выступает с осени 2017-го. На его счету 191 матч, 50 голов и 50 голевых передач. Также футболист провел 40 матчей за сборную Азербайджана.