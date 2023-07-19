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«Ференцварош» обратился к Станиславу Черчесову после увольнения с поста главного тренера клуба

Российский специалист руководил венгерской командой с декабря 2021 года.
19 июля 2023 23:21
автор: Глеб Шевяков

«Ференцварош» обратился к болельщикам, а также к бывшему главному тренеру команды Станиславу Черчесову в связи с его отставкой из венгерского клуба.

Отметим, что в среду, 19 июля венгры потерпели поражение от «КИ Клаксвик» со счетом 0:3 и вылетели из еврокубкового турнира.

«Мы благодарим Станислава Черчесова за его работу на благо «Ференцвароша» и желаем ему больших успехов в дальнейшей карьере!», – пишет пресс-служба «фроди».

Добавим, что Черчесов тренировал «Ференцварош» с декабря 2021 года. С тех пор вместе с командой он стал двукратным чемпионом Венгрии

источник: ФК «Ференцварош»
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