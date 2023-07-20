Австралия одержала победу над Ирландией в матче женского чемпионата мира по футболу

Сегодня, 20 июля, стартовал женский чемпионат мира по футболу, в рамках которого состоялась первая встреча на турнире между сборными Австралии и Ирландии.

Матч состоялся в Сиднее на стадионе «Австралия».

Хозяева одержали победу со счётом 1:0. Автором единственного забитого гола в этой встрече стала Стефани Кэтли. Она успешно реализовала одиннадцатиметровый на 53-й минуте.

Австралия и Ирландия играют в одной группе со сборными Нигерии и Канады. Встреча между этими командами состоится завтра, 21 июля.

Напомним, женский чемпионат мира футболу проходит с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии.