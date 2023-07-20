Генич считает, что «Спартак» станет чемпионом России в сезоне-2023/24

Известный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от чемпионской гонки в новом сезоне РПЛ.

«Зениту» не будет так просто, как в прошлые годы. Количество побед приедается, а вторая звезда уже появилась. Вообще я думаю, что чемпионом в этом сезоне станет «Спартак», но если Абаскаль не будет придумывать схемы расстановки игроков лучше, чем у него уже есть», - приводит слова журналиста «Матч ТВ».

В новом сезоне «Спартак» стартует матчем против «Оренбурга». Встреча состоится 23 июля в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.