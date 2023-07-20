Форвард «Вильярреала» Самуэль Чуквуезе может продолжить карьеру в Серии А

Руководство «Милана» рассматривает возможность покупки нападающего «Вильярреала» Самуэля Чуквуезе. Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла в своих соцсетях.

Как утверждает источник, «дьяволы» готовы выложить за трансфер 24-летнего игрока 30 миллионов евро. Сообщается, что испанская команда готова продать нигерийца за 35 миллионов.

Добавим, что Чуквуезе выступает за основную команду «Вильярреала» с ноября 2018 года. В прошедшем сезоне он сыграл за клуб 42 встречи, отличился 13 забитыми мячами и отдал 11 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость составляет 25 миллионов евро.