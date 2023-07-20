ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Тимур Журавель предположил, как повлияет уход Малкома из «Зенита» на РПЛ 

Бразильский игрок выступает за питерскую команду с 2019 года.
20 июля 2023 23:20
автор: Глеб Шевяков

Известный спортивный комментатор Тимур Журавель высказался о возможном уходе нападающего Малкома из «Зенита».

Ранее появилась информация, что в услугах 26-летнего футболиста заинтересованы два английских клуба.

«Малком слишком хорош для нашего чемпионата. Мне кажется, его отъезд катастрофой не будет, наоборот, станет интереснее. Семаку выпадает более интересная творческая задача», — приводит слова журналиста «Матч ТВ».

Добавим, что Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. В сезоне-2022/2023 он провёл за команду Сергея Семака 33 матча, отметился 26 забитыми мячами и отдал девять результативных передач. В составе сине-бело-голубых он стал четырёхкратным чемпионом России и четыре раза завоевал Суперкубок страны. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 30 миллионов евро.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Чемпион мира в составе сборной Испании получил травму на тренировке
Детальный медосмотр футболиста состоится на следующей неделе.
20.07.2023 23:27
Футбол
автор: Александр Евграфов
Форвард «Вильярреала» Самуэль Чуквуезе может продолжить карьеру в Серии А
Нигерийский футболист играет в составе «желтой подлодки» с 2018 года. 
20.07.2023 23:08
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Генич считает, что «Спартак» станет чемпионом России в сезоне-2023/24
В прошлом сезоне московский клуб занял третье место.
20.07.2023 23:04
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Петржела назвал себя одним из лучших тренеров в истории РПЛ
Властимил руководил «Зенитом» с 2003 по 2006 годы.
20.07.2023 22:53
Футбол
автор: Александр Кожевников
Андре Онана прокомментировал свой переход в «Манчестер Юнайтед» 
Сегодня, 20 июля манкунианцы приобрели голкипера у «Интера».
20.07.2023 22:44
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Канчельскис рассказал, заинтересован ли «Тобол» в подписании Дзагоева
Ранее футболист покинул казанский «Рубин».
20.07.2023 22:38
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Мане согласился стать одноклубником Роналду
Сенегалец намерен перейти в саудовский клуб.
20.07.2023 22:33
Футбол
«Интер Майами» объявил о переходе защитника Жорди Альбы 
«Интер Майами» объявил о переходе защитника Жорди Альбы 
Испанец присоединился к американской команде в качестве свободного агента.
20.07.2023 22:31
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Бывший форвард «Ювентуса» перейдет в московское «Торпедо»
Футболист выступал за молодежную команду туринцев в сезоне-2014/2015.
20.07.2023 22:22
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.