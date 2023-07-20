Тимур Журавель предположил, как повлияет уход Малкома из «Зенита» на РПЛ 

Известный спортивный комментатор Тимур Журавель высказался о возможном уходе нападающего Малкома из «Зенита».

Ранее появилась информация, что в услугах 26-летнего футболиста заинтересованы два английских клуба.

«Малком слишком хорош для нашего чемпионата. Мне кажется, его отъезд катастрофой не будет, наоборот, станет интереснее. Семаку выпадает более интересная творческая задача», — приводит слова журналиста «Матч ТВ».

Добавим, что Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. В сезоне-2022/2023 он провёл за команду Сергея Семака 33 матча, отметился 26 забитыми мячами и отдал девять результативных передач. В составе сине-бело-голубых он стал четырёхкратным чемпионом России и четыре раза завоевал Суперкубок страны. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 30 миллионов евро.