ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Зенит» на выезде обыграл «Пари НН» в матче 1-го тура РПЛ

Питерский клуб добыл победу благодаря дублю Матео Кассьерры. 
«Зенит» на выезде обыграл «Пари НН» в матче 1-го тура РПЛ
22 июля 2023 17:14
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Футболисты «Зенита» одержали победу над «Пари НН» в матче 1-го тура чемпионата России. Игра прошла в Нижнем Новгороде на одноименной арене.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Автором дубля в матче стал колумбийский нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра, который отличился на 57-й и 84-й минутах матча.

Хозяева поля с 51-й минуты играли вдесятером, так как защитник нижегородского клуба Виктор Александров был удален с поля.

Добавим, что 25 июля «Зенит» в Кубке России сыграет против «Ахмата», а «Пари НН» в тот же день встретится с московским «Динамо».

РПЛ

1-й тур

«Пари НН» – «Зенит» – 0:2 (0:0)

Голы: – Кассьерра, 57, 84.

Удаление: Александров, 51.

источник: «Советский спорт»
В «Локомотиве» рассказали о трансферных целях клуба 
Ранее московская команда подписала Илью Самошникова и Владислава Сарвели. 
22.07.2023 17:26
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Газзаев заявил, что ЦСКА заслуженно проиграл «Уралу»
«Команда должна усиливаться».
22.07.2023 17:22
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Дания вырвала победу у Китая на последних минутах матча женского ЧМ
Счет матча: 1:0.
22.07.2023 17:04
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Пари НН» – «Зенит»: нападающий гостей Кассьерра оформил дубль
Колумбийский форвард отличился второй раз на 84-й минуте.
22.07.2023 17:04
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Виллиан Роша рассказал, чего не хватает ЦСКА в данный момент
На старте нового сезона РПЛ московская команда проиграла «Уралу».
22.07.2023 16:54
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Президент «Урала» Иванов раскрыл секрет победы над ЦСКА
Подопечные Виктора Гончаренко стартовали в новом сезоне РПЛ с сенсационной победы.
22.07.2023 16:49
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Рубин» из Ялты представил новую форму на фоне знакомого места в Крыму
Клуб впервые примет участие в российском чемпионате.
22.07.2023 16:45
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Пари НН» – «Зенит»: Матео Кассьерра открыл счёт на 57-й минуте
«Пари НН» – «Зенит»: Матео Кассьерра открыл счёт на 57-й минуте
Сине-бело-голубые повели благодаря забитому мячу колумбийца.
22.07.2023 16:39
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Пари НН» – «Зенит»: хозяева поля остались в меньшинстве на 51-й минуте 
В данный момент счет в матче не открыт.
22.07.2023 16:33
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.