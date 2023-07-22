«Зенит» на выезде обыграл «Пари НН» в матче 1-го тура РПЛ

Футболисты «Зенита» одержали победу над «Пари НН» в матче 1-го тура чемпионата России. Игра прошла в Нижнем Новгороде на одноименной арене.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Автором дубля в матче стал колумбийский нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра, который отличился на 57-й и 84-й минутах матча.

Хозяева поля с 51-й минуты играли вдесятером, так как защитник нижегородского клуба Виктор Александров был удален с поля.

Добавим, что 25 июля «Зенит» в Кубке России сыграет против «Ахмата», а «Пари НН» в тот же день встретится с московским «Динамо».

РПЛ

1-й тур

«Пари НН» – «Зенит» – 0:2 (0:0)

Голы: – Кассьерра, 57, 84.

Удаление: Александров, 51.