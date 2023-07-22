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Арбитр Лапочкин оценил удаление в матче «Пари НН» – «Зенит» в 1-м туре РПЛ 

На 51-минуте встречи защитник нижегородцев Виктор Нижегородцев получил красную карточку.
22 июля 2023 23:11
автор: Глеб Шевяков

Бывший судья ФИФА Сергей Лапочкин высказался о решении судейской бригады удалить защитника «Пари НН» Виктора Александрова в матче против «Зенита» в рамках 1-го тура чемпионата России.

Отметим, что футболист заработал красную карточку на 51-й минуте за фол на полузащитнике сине-бело-голубых Зелимхане Бакаеве.

«Красная карточка показана правильно, потому что Бакаев владел мячом, мяч под контролем внизу. У него есть возможность следующим касанием забить гол. Все защитники в момент нарушения находятся далеко, за линией единоборств. Видно, что игрок «вываливается» из‑под защитников, у него есть возможность забить гол. Это удаление», — приводит слова арбитра «Матч Премьер».

Добавим, что после удаления Александрова «Зенит» забил в ворота соперника два мяча и одержал выездную победу над «Пари НН». Дубль на свой счет записал колумбийский форвард питерской команды Матео Кассьерра.

источник: Телеканал «Матч Премьер»
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