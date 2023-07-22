Глава «Локомотива» Нагорных прокомментировал медийную активность Дзюбы

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал активность нападающего команды Артема Дзюбы в медийном пространстве.

«Наша работа во взаимодействии с футболистами строится в рамках профессиональной деятельности. Мы с Дзюбой взаимодействуем как с профессиональным футболистом. Если он не пропускает тренировок и участвует в той деятельности, которая подразумевает его контракт как профессионального футболиста, то все, что находится за рамками и не противоречит его профессиональному контракту, - это его личное дело», - приводит слова руководителя «Чемпионат».

Напомним, Дзюба запустил в YouTube совместное шоу с бывшим главным тренером ЦСКА и сборной России Леонидом Слуцким, юмор в котором нередко переходит границы дозволенного.