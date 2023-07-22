Нагорных отреагировал на информацию о переходе Зиньковского в «Локомотив»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на слухи о переходе полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского в стан железнодорожников.

«Антон - игрок «Спартака». Мы хотели бы, чтобы игроки уровня Зиньковского были в «Локомотиве», но пока этого нет. Мы исходим из того, что набор молодых талантливых игроков, который есть в «Локомотиве», с Антоном был бы хорошо сыгран. Пока мы не можем этого сделать. В «Спартак» не обращались, к агентам тоже», - приводит слова руководителя РИА Новости.

Напомним, в сезоне-2022/23 Зиньковский провел в составе красно-белых 37 матчей, в которых забил три мяча и сделал семь результативных передач.

В первом туре нового сезона «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с казанским «Рубином» (2:2).