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Нагорных отреагировал на информацию о переходе Зиньковского в «Локомотив»

Глава железнодорожников был бы не против видеть спартаковца в своем клубе.
22 июля 2023 23:34
автор: Александр Шульгин

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на слухи о переходе полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского в стан железнодорожников.

«Антон - игрок «Спартака». Мы хотели бы, чтобы игроки уровня Зиньковского были в «Локомотиве», но пока этого нет. Мы исходим из того, что набор молодых талантливых игроков, который есть в «Локомотиве», с Антоном был бы хорошо сыгран. Пока мы не можем этого сделать. В «Спартак» не обращались, к агентам тоже», - приводит слова руководителя РИА Новости.

Напомним, в сезоне-2022/23 Зиньковский провел в составе красно-белых 37 матчей, в которых забил три мяча и сделал семь результативных передач.

В первом туре нового сезона «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с казанским «Рубином» (2:2).

источник: «РИА Новости»
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