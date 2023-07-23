«Зенит» обозначил свои условия ЦСКА по трансферу Алексея Сутормина

«Зенит» и ЦСКА ведут переговоры о трансфере российского полузащитника Алексея Сутормина. Такой информацией располагает «РБ-Спорт».

По данным источника, сторона футболиста изъявила желание сменить команду, так как он редко появляется на поле.

Питерцы не против отпустить игрока, но хотят выручить с его продажи 5,5 млн евро. Армейцы же рассчитывают арендовать хавбека с правом выкупа. Переговоры продолжаются.

29-летний Сутормин выступает за сине-бело-голубых с июля 2019 года. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2025-го.

В прошлом сезоне РПЛ полузащитник провел 14 матчей и получил 2 желтых карточки.