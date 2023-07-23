Сальваторе Боккетти рассказал, чего ждёт от «Спартака» в новом сезоне РПЛ 

Экс-игрок «Спартака» Сальваторе Боккетти подвел итоги матча 1-го тура РПЛ, в котором красно-белые обыграли на своем поле «Оренбург» со счётом 3:2, а также оценил перспективы московского клуба на текущий сезон.

«Спартак» сегодня супер! Очень рад вернуться в Россию. Надеюсь, что «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне!», — приводит слова итальянца «Чемпионат».

Добавим, что в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» завоевал бронзу национального первенства, заняв третье место в турнирной таблице.