ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Тренер «Факела» Евсеев высказался о поражении команды от «Ростова» в 1-м туре РПЛ 

Воронежская команда уступила своему сопернику со счётом 1:2. 
23 июля 2023 23:52
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев поделился мнением о матче 1-го тура чемпионата России, в котором «факелоны» проиграли «Ростову» (1:2).

«Не удалась игра в плане перестроений оборонительных. Соперник владел мячом, в переходных фазах мы пытались прессинговать. Но соперник нас ловил, вытягивал. Мы не справились. Недоволен взаимодействием группы игроков. Порадовало, что переломили ход игры. Нам надо было раскрываться после 1:2. Создавали моменты, но не смогли их реализовать», — приводит слова 47-летнего специалиста «РБ Спорт».

Добавим, что на следующей неделе начнется новый розыгрыш Кубка России. В первом матче турнира «Факел» на своем поле встретится с «Сочи». Игра пройдет в среду, 26 июля и начнется в 18:30 по московскому времени.

Сезон-2022/2023 сине-белые завершили на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России и избежали вылета из РПЛ благодаря победе над «Енисеем» в рамках стыковых матчей.

источник: «РБ-Спорт»
Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн продолжает переговоры с «ПСЖ»
Игрок может сменить клубную прописку этим летом.
23.07.2023 23:45
Футбол
автор: Александр Евграфов
Мауро Икарди на полноценной основе переходит в «Галатасарай»
Игрок «ПСЖ» выступал за турецкую команду на правах аренды в прошлом сезоне. 
23.07.2023 23:36
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Стало известно, какой московский клуб интересуется Магомедом Оздоевым 
Ранее сообщалось, что столичная команда ведет переговоры с «Фатих Карагюмрюк» по трансферу российского игрока. 
23.07.2023 23:03
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Карпин выделил основной недостаток в игре «Ростова» в матче против «Факела»
В прошедшей встрече ростовский клуб одолел своего соперника со счётом 2:1. 
23.07.2023 22:51
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Криштиану Роналду определил задачи «Аль-Насра» на предстоящий сезон в Саудовской Аравии 
Португалец присоединился к саудовскому клубу в начале нынешнего года. 
23.07.2023 22:40
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Главный тренер ялтинского «Рубина» прокомментировал первую победу клуба в ФНЛ
Крымские клубы показывают уверенную игру в своей группе турнира.
23.07.2023 22:29
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Я не «убивал» Селихова за ошибки, то же с Максименко»: Абаскаль оценил форму игроков «Спартака»
Главный тренер красно-белых прокомментировал выбор игроков на матч с «Оренбургом».
23.07.2023 22:24
Футбол
автор: Александр Евграфов
Александр Кокорин забил гол за «Фиорентину» в товарищеском матче 
«Фиалки» обыграли «Катандзаро» со счётом 3:0.
23.07.2023 22:23
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Мы уничтожали соперника в первом тайме»: Абаскаль об итоге матча с «Оренбургом»
По мнению главного тренера команды, «Спартаку» нельзя доводить дело до критических ситуаций.
23.07.2023 22:15
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.