Тренер «Факела» Евсеев высказался о поражении команды от «Ростова» в 1-м туре РПЛ 

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев поделился мнением о матче 1-го тура чемпионата России, в котором «факелоны» проиграли «Ростову» (1:2).

«Не удалась игра в плане перестроений оборонительных. Соперник владел мячом, в переходных фазах мы пытались прессинговать. Но соперник нас ловил, вытягивал. Мы не справились. Недоволен взаимодействием группы игроков. Порадовало, что переломили ход игры. Нам надо было раскрываться после 1:2. Создавали моменты, но не смогли их реализовать», — приводит слова 47-летнего специалиста «РБ Спорт».

Добавим, что на следующей неделе начнется новый розыгрыш Кубка России. В первом матче турнира «Факел» на своем поле встретится с «Сочи». Игра пройдет в среду, 26 июля и начнется в 18:30 по московскому времени.

Сезон-2022/2023 сине-белые завершили на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России и избежали вылета из РПЛ благодаря победе над «Енисеем» в рамках стыковых матчей.