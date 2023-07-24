«Торпедо» вырвало победу у «Химок» в гостевом матче Первой лиги благодаря голу Москвичёва

Завершился матч 2-го тура Первой лиги в котором, «Химки» принимали на своём поле «Торпедо».
Отметим, что очная встреча футбольных клубов завершилась со счётом 2:1 в пользу москвичей.
Гости открыли счёт в матче на 6-й минуте благодаря забитому мячу нападающего Йорди Рейны. Хозяева поля ответили голом полузащитника Ильи Берковского на 63-й минуте. На добавленной третьей минуте ко второму тайму хавбек «автозаводцев» Владимир Москвичёв поразил ворота соперника и принес победу своей команде.
Напомним, что по итогам сезона-2022/2023 «Химки» и «Торпедо» вылетели из Российской Премьер-Лиги, заняв 15-е и 16-е места соответственно.
Первая лига
2-й тур
«Химки» – «Торпедо» – 1:2 (0:1)
Голы: Берковский, 63 – Рейна, 6, Москвичёв, 90+3.
источник: «Советский спорт»