Станислав Черчесов рассказал, когда планирует вернуться к тренерской деятельности 

Экс-наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнением по поводу того, когда он вернется к работе в качестве тренера.

Ранее он был уволен с должности главного тренера венгерского клуба за вылет из Лиги чемпионов от фарерского «Клаксвика» (0:0, 0:3).

«Разговоров о работе пока не было, а в моих ближайших планах — закончить дела в Будапеште. Затем мы с моим штабом спокойно подведем итоги нашей работы в «Ференцвароше», чтобы двинуться дальше с учетом полезного опыта, который здесь приобрели», – приводит слова российского специалиста «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Черчесов возглавлял «Ференцварош» с декабря 2021 года. Вместе с «зелёными орлами» он дважды стал победителем чемпионата Венгрии и один раз завоевал Кубок страны.