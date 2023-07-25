Сборная Египта отказалась от товарищеского матча с Россией: сейчас это невозможно

В Египетской футбольной ассоциации ответили на вопрос о возможном проведении товарищеского матча со сборной России.

«Игра с Россией невозможна. Возможно ли организовать встречу в дальнейшем? Пока мы не опубликовали график игр следующих окон ФИФА», – заявили в организации, о чем сообщает Sport24.ru.

Напомним, Россия находится под санкциями ФИФА и УЕФА с 2022 года, из-за чего отечественные клубы не выступают в еврокубках, а национальная сборная пропустила ЧМ-2022.

К слову, ближайший матч сборная России проведет 12 сентября: в этот день команда Валерия Карпина сыграет в Дохе со сборной Катара.