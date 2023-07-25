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«Спартаку» предложили подписать капитана «Динамо» Бальбуэну

Футболист уже дал согласие на трансфер.
«Спартаку» предложили подписать капитана «Динамо» Бальбуэну
25 июля 2023 11:14
автор: Артур Гичунцев
автор фото: РИА Новости

Неизвестные посредники предложили «Спартаку» подписать защитника «Динамо» Фабиана Бальбуэну. Об этом пишет Metaratings.ru.

По данным источника, агенты решили воспользоваться ситуацией, поскольку знают, что красно-белые ищут нового игрока в линию обороны.

Отмечается, что капитан бело-голубых готов отправиться в новую команду, однако, «Спартак» пока не заинтересован в его услугах.

Ранее сообщалось, что столичный гранд может подписать защитника «Тоттенхэм» Давинсона Санчеса.

источник: Metaratings.ru
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