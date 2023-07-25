«Спартаку» предложили подписать капитана «Динамо» Бальбуэну

Неизвестные посредники предложили «Спартаку» подписать защитника «Динамо» Фабиана Бальбуэну. Об этом пишет Metaratings.ru.

По данным источника, агенты решили воспользоваться ситуацией, поскольку знают, что красно-белые ищут нового игрока в линию обороны.

Отмечается, что капитан бело-голубых готов отправиться в новую команду, однако, «Спартак» пока не заинтересован в его услугах.

Ранее сообщалось, что столичный гранд может подписать защитника «Тоттенхэм» Давинсона Санчеса.